Недавно родившая актриса выглядит прекрасно, она с энергией взялась за тренировки

В конце декабря в семье актрисы Кэтрин Хейгл и ее мужа Джоша Келли произошло радостное событие: появился на свет их сын Джошуа Бишоп Келли-младший. Примечательно, что это первые роды для Кэтрин. Ее старшие дочки — восьмилетняя Нэнси Ли и четырехлетняя Аделаида — удочеренные. Старшая родом из Южной Кореи, а младшая девочка родилась в США.

Сегодня актриса опубликовала кадр, глядя на который, не приходится сомневаться в том, что Кэтрин счастлива и полна энергии.

Кэтрин сообщила, что начинает тренировки, и похвасталась толстовкой, на которой изображен ее портрет.

Стоит отметить, что коляска с малышом находится рядом с мамой, актриса ни на минуту не расстается с обожаемым и долгожданным сыном.

Фолловеры заметили, что фигура Кэтрин выглядит так, будто актриса и не рожала. Но предела совершенству, как известно, нет. Пожелаем Кэтрин удачи!