Третья беременность стала неожиданностью и для певицы Натали, и для ее мужа — они не планировали еще детей, у них есть уже два сына. Однако в 42 года Натали станет мамой третьего мальчика. Хотя третий ребенок стал для пары сюрпризом, они сразу решили рожать. Ведь когда-то они думали, что у них вообще не будет детей.

Беременность в таком возрасте далась Натали непросто. Как певица рассказала журналу «Стархит», у нее был ужасный токсикоз, и она чудом избежала больницы.

«Я четыре месяца страдала от токсикоза. А это долго и тяжело, обычно это противное состояние быстрее проходит. А я по семь раз в день обнимала унитаз, но все равно ходила абсолютно счастливая! Думаю: «С тяжелым токсикозом в больницу под капельницу кладут, а я-то пока дома – значит, все у меня хорошо». И бегом опять к унитазу. А потом к холодильнику – есть и пить, чтобы хоть как-то силы поддержать. Ну нет, думаю, я себя не доведу до больницы! Вот на таком позитиве и выдержала тот жуткий период», — пожаловалась Натали.

Публикация от @natali_star74Фев 6 2017 в 8:05 PST

Исполнительница хита «О боже, какой мужчина!» поделилась, что 15-летний Арсений и 6-летний Анатолий обрадовались пополнению в семье. Малыш появится на свет в апреле.

Фото: instagram.com