Памела Андерсон (Pamela Anderson) приняла участие в рекламной кампании Vivienne Westwood, став лицом коллекции весна-лето 2017. Фотосессия получилась необычной: кроме Памелы, демонстрирующей весьма агрессивные образы, в рекламных съемках приняла участие и сама Вивьен Вествуд, которой исполнилось 75 лет. Снимки уже появились на официальном сайте бренда.

Кстати, создателем коллекции выступил супруг Вивьен Андреас Кронталер, который признался, что его вдохновила средиземноморская культура и природа.

Фото: Vivienne Westwood