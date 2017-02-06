Моника Беллуччи стала лицом февральского номера итальянского издания GQ. Снимки работы скандально известного фотографа Терри Ричардсона, которого не раз обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении моделей, уже попали в Сеть и вызвали восхищение публики.



В 52-года актриса по-прежнему радует глаз, снимаясь в откровенных фотосессиях.

Около месяца назад актриса посетила Россию, представляя новый фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути». Актриса рассказала, что не в первый раз посещает Россию и чувствует близость и родство со славянской культурой.

«Это мой третий визит в Москву, и здесь я чувствую себя очень комфортно, мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать, и вера в завтрашний день несмотря ни на что», — сказала она.

Фото: instagram.com