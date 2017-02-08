54-летняя Роза Сябитова считает, что вовремя составленное завещание может избавить дочь и сына от многих проблем в будущем.

«Считаю, пока родители живы, они должны сами четко обозначить детям, что каждый получит: квадратные метры, средства на счетах, авторские права на дело и, главное, прописать указания, как всем распорядиться, а это можно сделать только в завещании», — цитирует самую знаменитую сваху страны Letidor.ru.

По мнению телеведущей, нежелание или неумение родителей заранее расставить все по местам и обсудить с наследниками, что кому причитается, порождает серьезные конфликты между детьми.

«Я во всем люблю порядок. Во времена молодости меня ужасали ситуации, когда еще при живых родственниках начинались обсуждения о том, кому после их ухода достанется жилплощадь. Даже у меня, хорошей девочки, возникали такие мысли. И ведь родители сами создавали для этого условия, потому что сами не расставляли точки над i. Не хочу, чтобы мои сын и дочь прошли через подобное», —призналась Сябитова в интервью Wday.ru.

В своем решении Роза опирается на собственный жизненный опыт и надеется, что ее наследники выработают ту же модель поведения в отношении собственных детей.

«Я предложила вариант завещания, спросила: есть ли у кого претензии. Вроде пока ни у кого не возникло. На протяжении года обсуждаем, вносим изменения, на день подписания смотрим, какая ситуация в семье: кто в браке, что есть из имущества, а потом к нотариусу. Этим поступком я подаю пример дочери и сыну, как им действовать уже в отношении своих детей. Меня в свое время мама не спрашивала, когда решила обменять нашу трехкомнатную квартиру, в которой я, беременная тогда, была прописана, на однушку, а доплату забрать себе», — заключила телеведущая.

Фото: instagram.com