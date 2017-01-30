Надежда Бабкина удивила подписчиков своего микроблога, опубликовав снимок, на котором позирует без макияжа. Поклонники, привыкшие к образу звезды, ставшей соведущей программы «Модный приговор», как к образу яркой, всегда «наряженной, причесанной и накрашенной» женщины были немного обескуражены.



Некоторые заметили, что лицо Бабкиной на снимке выглядит опухшим, а кто-то предположил, что певица сделала неудачную пластическую операцию, о чем и поспешили сообщить звезде: «Что с Бабкиной?», «натянули капитально...», «Это отек...», «Глаза совсем заплыли».

Певица и модельер не обращает внимания на критику, публикуя те фотографии, которые ей хочется независимо от мнения подписчиков.

В конце 2015 года Надежда Бабкина создала дебютную коллекцию одежды для полных женщин совместно с художником-модельером Викторией Виджани, назвав ее «Не стесняйтесь быть красивой». В апреле еще одну — «На работу, как на праздник!».

«Дизайнеры уделяют мало внимания женщинам крупных размеров, предпочитают конструировать одежду на худышек. Я хочу, чтобы корпулентные женщины были красивыми, успешными, чувствовали себя комфортно», — говорила народная артистка России тогда.

Фото: instagram.com, eastnews.ru