41-летний Дэвид Бекхэм уже 18 лет примерный семьянин. Они с Викторией не раз рассказывали о секретах своего брака, называя его крепким и долгим. Но иногда Дэвид может удивить и супругу, и фанатов: например, оторваться в клубе без жены.

Посетители клуба West Hollywood увидели Дэвида Бекхема в сопровождении популярной британской модели 30-летней Поппи Делевиль. Это старшая сестра актрисы и модели Кары Делевинь. Издание Dailymail сообщает, что пара много флиртовала, веселилась и танцевала. Они довольно много выпили, однако ничего провокационного в их отношениях посетители не заметили.

А вот по домам они уехали в разных машинах. Дэвид открыл дверь Поппи и помог ей сесть в автомобиль. Сам он уехал домой чуть позже. Зарубежные СМИ сообщили, что в эту ночь футболист не стал ложится спать даже после ночного клуба, а пошел в спорт-зал.

Видео опубликовано David Beckham (@davidbeckham)Окт 21 2016 в 4:38 PDT

Видимо, Виктория уже привыкла, что глава дома Бекхэм имеет много друзей, в том числе и женского пола. Ему удачется сохранять с ними теплые отношения и избегать ревности жены.

Фото: instagram.com