Агата Муцениеце не только красавица и знаменитая актриса, но и верная жена. Уже пять лет она в браке с российским актером Павлом Прилучным. Муцениеце успевает воспитывать двух маленьких детей и делать карьеру. Однако она считает, что карьера мужа важней, чем ее успехи на экране, сообщает сайт WMJ.ru.

«Я считаю, что мужчина должен быть успешнее, чем женщина, иначе возникнут проблемы. Все-таки для Паши съемки — это показатель его состоятельности не только как актера, но и как главы семьи. У нас у каждого свой путь в карьере, и я не могу сравнивать себя с ним, потому что он мужчина, а я женщина. Ну и что, что я выпала из профессии — это не страшно! Все будет хорошо, наверстаю», — рассказывает Агата Муцениеце.

Хотя актриса и понимает, что для Павла карьера стоит на первом месте, она тяжело переживает разлуку с ним. «Раньше я к его поездкам нормально относилась, однако сейчас, когда остаюсь дома одна с детьми и собакой, меня начинает бесить, что Паши нет рядом. Не то чтобы я не справляюсь и мне нужны помощники — нет, дело в другом. Мне очень не хватает его эмоциональной поддержки», — поделилась Агата.

Сейчас пара воспитывает сына Тимофея, которому скоро исполнится четыре года, и годовалую дочку Мию.

Фото: instagram.com