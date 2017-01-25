В последние дни в Сети активно критикуют видеоклип Алены Апиной на песню «Близость». Сам ролик набрал уже почти миллион просмотров. Пользователи возмущены откровенными нарядами и позами, которые принимает 52-летняя певица. Впрочем, сама она не понимает, что именно так возмущает публику. Если обнажаться можно 58-летней Мадонне, почему нельзя ей?

«Поверьте, я и раньше могла показать свое тело. И в будущем еще обязательно покажу его, потому что не вижу никаких проблем — у меня нет целлюлита, мне не нужен фотошоп. Я такая, какая есть», — заявила она в недавнем интервью порталу Woman.ru.

Апина торжественно пообещала снимать больше откровенных видео на радость своим настоящим поклонникам. Тем же, кто недоволен, она сообщает: даже ее 14-летняя дочь Ксения отметила, что ничего пошлого на экране не увидела.

Для певицы каждый ее клип — детище, в которое она вкладывает силы, время, эмоции. В одном из недавних интервью она говорила, что сама ходила по магаззинам и выбирала нижнее белье, осознавая, что на фоне ситуации с ее личной жизнью это вызовет понимающие улыбки продавцов.

«Голая задница не была самоцелью, а скорее – "краской" для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния. Клип-то – для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что Апина показала голую задницу, и не видят других вещей», — говорила она ранее «Комсомольской правде».

Фото: starface.ru, instagram.com