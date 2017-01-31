34-летняя телеведущая Алена Водонаева опубликовала снимки, на которых предстала в интересном образе: на Алене пуанты и свитер крупной вязки. Фолловеры активно комментируют публикацию, нашлись и критики, которые заметили, что пуанты таким образом не завязывают.



«Почему вы в балетных тапочках?» «Балетная тема очень актуальна последнее время в фотосессиях, но почему не поинтересоваться хотя бы, как правильно завязывать ленты на балетках и пуантах...Такие бантики завязывают только на косичках в волосах» «задумка то красивая... почему бы не сделать правильно?» «А что это за история? Балерина замёрзла?»», —комментируют подписчики.

В октябре прошлого года Алена сообщила поклонникам, что рассталась со своим женихом Артемом Коротковым, отменив свадьбу, запланированную на лето. Недавно Алена рассказала в откровенном интервью, что нисколько не сожалеет о расставании с женихом.

«Моя жизнь не изменилась. Просто с моего дивана исчез мужчина, который смотрел телевизор. И больше НИЧЕГО! Как все сама решала и делала, так решаю и делаю. Плюс я с головой ушла в работу, поэтому думать о всякой фигне у меня не было времени», — заявила Водонаева.

Фото: instagram.com