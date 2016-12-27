В Сети появились кадры со съемок новогодних передач с участием звезд

В эти предпраздничные дни на телевидении полным ходом проходят съемки новогодних передач, участниками которых стали самые яркие звезды, включая Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Поклонники пары от души порадовались за супругов, которые страстно целуются на одном из кадров, который попал в Сеть.

«Это любовь», «Молодцы», «Красавцы, так держать», «Как романтично», «Замечательно, что вы обрели друг друга», «Приятно смотреть», «Горько!», — прокомментировали поклонники романтичный кадр.

Кроме этого, были опубликованы снимки из новогоднего выпуска шоу «МаксимМаксим». Алла Борисовна просто потрясла фанатов своей стройной фигурой, облаченной в стильное мини-платье с пайетками.

Стало известно, что на шоу Примадонна выступит с новой песней, название которой держится в секрете.

Не так давно Алла Борисовна представила несколько новых композиций «Не звони», «Копеечка», а также дуэт с супругом, получивший гордое название «Под одним флагом». По слухам, Пугачева готовит роскошный подарок для поклонников — новую концертную программу, которую представит в 2017 году.

Фото: instagram.com