В эту новогоднюю ночь многие телезрители были недовольны качеством новогодних телепередач. Макс Фадеев и вовсе выступил с резкой критикой, назвав все происходящее на экранах адом. Позже россияне принялись подписывать петицию с требованием убрать Пугачеву из будущих эфиров. Сегодня Алла Борисовна дала понять, что она обо всем этом думает.

«Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье», — написала она.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 10 2017 в 8:27 PST

«Я вообще не поняла с чем это связано!!!! Что за бред вообще? Чем вы помешали на телевидении и кому я не знаю,но я хочу вас видеть на экранах страны! И не важно в новогодние праздники или нет», «Раз есть завистники, значит человек еще жив и творит что то. За ним наблюдают и бегут позади него», «Чудесная была программа! Спасибо Вам! Любовью просто светитесь к друг другу! Счастья Вашей семье много и надолго!!!», «Без Вас, Алла, на эстраде стало скучно. Только Вы всегда могли удивить, показать не просто Песню, а целый спектакль. Мы вместе с Вами плакали и смеялись. Всегда были злопыхатели, и не только у Вас. Любая неординарная личность вызывает и зависть, и даже ненависть. Тьфу на них. А наша любовь всегда с Вами. Счастья Вам, желания творить, а мы Вас ждем», «Пугачева форевер», — поддержали ее фанаты.

К ним присоединились друзья певицы:

Напомним, что петиция, адресованная Константину Эрнсту, появилась в Сети 9 января. «Все уже потихоньку свыклись с вашим "Давай поженимся", но когда вы запустили эту передачу в декабре вместо хоккейного матча "Кубка Первого канала" с участием сборной России и мотивировали это низкими рейтингами хоккейных баталий, мне кажется, что это было вашей стратегической ошибкой! А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, — это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» — цитируют обращение СМИ.

Фото: instagram.com