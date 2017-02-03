Всем известно, что Алла Пугачева очень тепло относится к творчеству Димы Билана. Она поддерживает его на концертах и даже танцует под его песни. Сегодня выяснилось, что это более чем взаимно: Ксения Собчак продемонстрировала видеозапись совместного выступления музыкантов. «Дуэт Пугачевой и Димы Билана — круть!!!!!», — написала она.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Фев 3 2017 в 11:20 PST

Звезды «спелись» на дне рождения общей подруги, Яны Рудковской. 2 января ей исполнилось 42 года и она все-таки решила с размахом отметить этот праздник. «Готовимся к вечеру по случаю моего дня рождения ... месяц спустя все таки решилась на праздник ) жду друзей ... бессонная ночь прошла не зря, идеи воплотились в жизнь», — написала она в своем блоге и поделилась другой видеозаписью дуэта своего подопечного и Примадонны.

Исторический момент "Не отрекаются любя " Алла Пугачева @alla_orfey и Дима Билан @bilanofficial Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 3 2017 в 11:52 PST

Помимо Аллы, Димы, Яны, Ксении и Максима, на мероприятии присутствовали десятки друзей и коллег звезды. Гостеприимная хозяйка позаботилась, чтобы каждому из них досталось место в по-царски оформленном зале:

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 3 2017 в 7:49 PST

Фото: instagram.com