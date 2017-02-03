Всем известно, что Алла Пугачева очень тепло относится к творчеству Димы Билана. Она поддерживает его на концертах и даже танцует под его песни. Сегодня выяснилось, что это более чем взаимно: Ксения Собчак продемонстрировала видеозапись совместного выступления музыкантов. «Дуэт Пугачевой и Димы Билана — круть!!!!!», — написала она.
Звезды «спелись» на дне рождения общей подруги, Яны Рудковской. 2 января ей исполнилось 42 года и она все-таки решила с размахом отметить этот праздник. «Готовимся к вечеру по случаю моего дня рождения ... месяц спустя все таки решилась на праздник ) жду друзей ... бессонная ночь прошла не зря, идеи воплотились в жизнь», — написала она в своем блоге и поделилась другой видеозаписью дуэта своего подопечного и Примадонны.
Помимо Аллы, Димы, Яны, Ксении и Максима, на мероприятии присутствовали десятки друзей и коллег звезды. Гостеприимная хозяйка позаботилась, чтобы каждому из них досталось место в по-царски оформленном зале:
Фото: instagram.com
баа, у билаши встал на пугачиху...
Это у него от восторга на творчество проснулся червячок)))))))))))))))) хотя я бы на месте галкина заволновалась бы)))))))))))))