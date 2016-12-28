Певица Алсу не часто балует подписчиков снимками в своем Instagram, а после рождения третьего ребенка вообще на время пропала из соцсетей. К счастью, вскоре Алсу вернулась к разволновавшимся подписчикам, и продолжила вести свой микроблог.

Вчера певица опубликовала снимок со своей сестрой Юлией, сообщив что провела с ней две недели, но уже скучает.

«Просто красотки», «ты волшебная Алсу» Алсу как всегда красотка!» «Очень красивый и стильный вязаный кардиган на ней», «Сочетание внутренней и внешней красоты Алсу великолепны!!!», «Татарские девушки самые красивые!», «наслаждайтесь общением, это такое счастье», «Сколько скромности не смотря на такую популярность...Вот это пример для подражания для многих», — восхищенно прокомментировали подписчики.

Недавно певица представила новый клип на песню «Я пойду чуть-чуть поплачу»: на своей странице Алсу разместила кадры из видеоролика, невзначай отметив, что съемка происходила на седьмом месяце беременности.

Фото: instagram.com