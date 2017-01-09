Интернет-пользователи обсуждают новые откровенные фотографии, которые известная своими экстравагантными поступками балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Сети. По примеру коллег и по старой традиции, свои рождественские каникулы она проводит на море. Артистка поселилась в пятизвездочном отеле Coco Palm Bodu Hithi на Мальдивах, руководство которого устроило для нее настоящий праздник.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 8 2017 в 9:39 PST

Днем Анастасия нежится под ласковыми лучами солнца, которые успели придать телу балерины шоколадный оттенок загара. На его фоне отлично смотрятся ее мини-купальники кислотных оттенков.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 7 2017 в 11:44 PST

Вечерами — пробует блюда местной кухни, отдавая предпочтение шпинату. Время от времени звезда совершает прогулки на лодках, демонстрируя подписчикам свой фирменный шпагат. Женщине порядком надоели упреки, которые она слышит от завистников, поэтому она предусмотрительно отключает возможность оставлять комментарии под некоторыми своими снимками.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 9 2017 в 5:29 PST

«Дорогие мои, любимые подписчики. Я всегда с вами. Всей душой. Вы так много пишите в Директ такие добрые слова, я не успеваю всем ответить. Посланий так много, что нужно несколько дней сутками из разбирать. Со временем это произойдет, но иногда мне нужно заниматься, выступать, записывать новые песни, даже здесь на отдыхе я не забываю о занятиях спортом и не ленюсь! Всегда быть в тонусе - мое кредо. Я счастлива быть с вами, писать вам, какое гениальное дело - создать социальные сети. Мы можем быть на огромном расстоянии друг от друга и быть близко. Каждого из вас знаю, люблю и ценю. Будьте счастливыми и удачными! И будьте всегда в форме», — обращается Волочкова к поклонникам.

«Я понимаю, что многим не дает покоя моя персона, моя форма, моя внешность и многое другое. Ну отпишитесь от моей странички, на время хотя бы... Чтобы так не нервничать. А я за вас отдохну пока. И поплаваю. В купальничках, в трусиках или как мне захочется... Ну неудобно плавать в пальто, поймите... Буду щедро делиться своими фото. Переживите, если сможете. Или мимо пройдите», — пишет она врагам, считая резкие комментарии заказными, а их авторов — «моральными уродами».

Фото: instagram.com