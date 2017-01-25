Недавно эксцентричная балерина Анастасия Волочкова отметила день своего рождения, знаменитости исполнился 41-год. Для того, чтобы поддерживать себя в форме одной балетной подготовки недостаточно, утверждает звезда. Анастасия рассказала, что время от времени прибегает к достаточно суровым диетам, чтобы сбросить лишние килограммы.

«Мое утро начинается с чашки кофе и одного яйца. Если мне нужно похудеть, то моя диета очень проста: зашей рот и не ешь. Следовать ей никому не рекомендую. Все мы люди, есть все равно хочется», — признается балерина.



Менее экстремальную диету балерина описала более подробно.

«В Москве, когда держу диету, чаще всего ем отварную курицу без соли. Вместо гарнира – огурцы без шкурки и листья салата. Если очень хочется есть, отвариваю яйца всмятку. Если вы любите вкрутую, то без разницы, готовьте, как вам по вкусу. Яйца очень хорошо утоляют голод. Можно еще приготовить рыбу на пару», — приводит слова Волочковой «Комсомольская правда».

В свои методы сохранения красоты и молодости Волочкова не могла не включить баню, горячей поклонницей которой является.



«В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом. И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Я не пользуюсь кремами, не делаю косметические маски. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты – только веник, соль и мед», — подытожила Анастасия.

Фото: globallookpress.com, instagram.com