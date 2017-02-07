42-летняя певица Натали, которая в скором времени станет мамой в третий раз, посетила съемки программы Андрея Малахова «Сегодня вечером». После эфира певица поблагодарила телеведущего за теплый прием и добрые слова, разместив на своей странице в Instagram два снимка, сделанных в студии. На одном из них Малахов обнимает живот Натали, преклонив перед ней колено, как истинный джентельмен.



Снимок очень понравился подписчикам, которые даже посоветовали назвать будущего ребенка, если он будет мужского пола, Андреем.

О третьей беременности Натали стало известно в середине января, когда ее засняли папарацци. После этого певица объявила общественности, что ждет ребенка.

«Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы. Уже решили – рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем», — процитировал слова Натали Life.

Со своим супругом Александром Рудиным Натали вместе уже 25 лет. В одном из интервью знаменитость призналась, что в начале отношений прошла через испытания, пытаясь стать матерью.

«Десять лет у нас с мужем не было детей. В какой-то момент я даже перестала об этом думать. Я с этим смирилась и жила в спокойном состоянии. Конечно, я просила высшие силы о помощи. Но к отсутствию детей относилась спокойно: живут же люди без них. Я считаю, что мои оба ребенка вымолены. Когда первым забеременела, восприняла это как чудо. А когда второй раз, то вообще как чудо из чудес!» - приводит слова певицы издание «Собеседник».

Сейчас пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Анатолия и 15-летнего Арсения.

Фото: instagram.com