На этих выходных Анфиса Чехова отметила свой 39 день рождения. Свой новый год она встретила в нежном зеленом платье. Муж подарил ей новый Iphone, а друзья бриллианты, духи и туфли. В ответ она решила рассказать о своих друзьях и родных.

«На днях рождениях принято много говорить об именинниках. Так почему бы после ДР имениннице не поговорить о гостях?» — написала Чехова. Главным гостем, конечно же, была мама Анфисы Чеховой. «Мама вырастила меня сама. Мама всегда умела видеть людей насквозь, и, если бы я прислушивалась в юности к её советам, не ошибалась бы так часто в выборе своих прежних возлюбленных», — рассказала именинница.

Видео опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)Дек 21 2016 в 2:18 PST

Из звездных подруг были Жанна Эппле и Лера Курдявцева. Анфиса рассказала, что в молодости они с Лерой ненавидели друг друга! «С Лерычем мы знаем друг друга еще с 90-х. Мы были тогда, конечно, еще совсем крошками, под стол ходили! Но уже работали на телевидении, на канале ТВ-6, и недолюбливали друг друга. Каждая думала про другую, что она...как бы это по мягче?...стерва)) Но, встретившись уже в двухтысячных, мы так сцепились языками, что расцепиться уже не смогли. Лерыч, люблю тебя», — посвятила подруге такие строки Анфиса. А Жанна Эппле была свидетелем начинающегося романа с нынешним супругом именинницы.

Чехова попыталась «разрекламировать» сестру своего мужа. Она рассказала, что золовка стройная, красивая и умная, и к тому же не замужем. У телеведущей почти миллион подписчиков, и не исключено, кто-то из них может заинтересоваться девушкой.