Ани Лорак вместе с дочерью Софией и супругом Муратом Налчаджиоглу проводит каникулы на Кубе. Певица делится с поклониками яркими кадрами, один из которых особенно понравился подписчикам. На нем Ани предстает в черном бикини на фоне тропической зелени. Фолловеры выражают свои восторги в комментариях, называя фигуру певицы «идеальной», а сам снимок солнечным и атмосферным.



«Вот это я понимаю фигурка..красотка!!», «Фигура идеальная красавица!», «Настоящее солнышко. Атмосферное фото. Зимой так не хватает солнечного тепла. Но спасают только ваши песни. Хорошего дня, родная! Волшебного настроения!», — комментируют подписчики.

Разумеется, не обошлось без семейных снимков. Фото Ани Лорак с дочерью и мужем за несколько часов собрало более тридцати тысяч лайков.

Фото: instagram.com