На этой неделе Анита Цой завершила свои дела и отправилась в долгожданный отпуск. Из зимы популярная певица решила по давно сложившейся традиции улететь в лето — к любимому океану, красоты которого показала своим поклонникам сегодня. Самые внимательные не на шутку испугались за жизнь артистки: «Пойду пустырник выпью», — хватаются за сердце они.

«Анита!!! Акула...внимание...Вы нам дороги!!!!», «Акула там! Анита осторожно», — просят ее подписчики.

Впрочем, опасности не пугают женщину. Она не в первый раз совершает подобные погружения. В январе 2014 года Цой рассказывала о встрече с китовой акулой. «Я нашла КИТовую акулу! 6-7 метров длиной! В последний день отпуска!», — цитировал ее «СтарХит». А в январе 2015-го — о рифовой акуле, которая практически безопасна для человека, если ее не провоцировать, и о черепахах: «Они летают под водой, как птицы. А на посадку заходят в ниши коралловых рифов, как космические звездолеты», — цитировали Аниту СМИ.

Свои свободные дни артистка проводит на берегу океана, нежась на солнышке. Воспользовавшись моментом, она решила подготовиться к Новому Году. «Четыре дня до Нового года. Сажусь на разгрузку. 5 белков, 5 грейпфрутов. Праздники праздниками, а разгрузки по расписанию. Делаю это, чтобы потом влезть в свои концертные костюмы. Помню строгий наказ моего костюмера: "No FAT!" Андрюха, все под контролем», — поделилась она рецептом быстрой диеты.

Фото опубликовано Anita Tsoy (@anitatsoy)Дек 27 2016 в 9:20 PST

Фото: instagram.com