Вчера, 11 января, телеведущий и шоумен Андрей Малахов отпраздновал свое 45-летие. Его поздравили многие друзья и коллеги, но некоторые продолжают говорить теплые слова и сегодня. В их числе — певица Анна Седокова. Она опубликовала весьма откровенное видео с Андреем и призналась, что сожалеет о том, что вовремя не услышала своих чувств.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 12 2017 в 7:11 PST

«Ты благородный, безумно талантливый и самый сексуальный мужчина в моем видео "Привыкаю"! Я никогда не понимала почему мой муж всегда к тебе ревновал. Сейчас пересмотрела видео и все поняла. Но видишь, как всегда поздно))) Я тебя потеряла», — обратилась она к нему в своем блоге, снабдив пост смеющимися смайликами.

«Эх Анюта такого мужчину, так легко отпустила», «Огонь клип! Какие вы тут настоящие!», «Бедный муж)))), клип супер!!!», «Жена Малахова наверно поседеет», «Аняя, еще не поздно!!! Хватай и беги», «Никогда не поздно быть вместе, если любишь», — пишут ее фанаты.

После того, как Андрей снялся с Анной в этой эротической сцене, светские сплетники приписывали им роман. Однако певица объясняла, что они находятся в давних дружеских отношениях.

Супруга Андрея, издатель Наталья Шкулева, абсолютно уверена в Андрее. А мы уверены, что она гордится своим мужем, ведь после серии эротических фотографий, которые он опубликовал в своем блоге, тысячи поклонниц видят его в своих снах.

Фото: instagram.com