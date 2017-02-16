Совсем недавно в своем блоге Анна Седокова разместила запись, из которой стало понятно: звезда собралась замуж за отца своего будущего ребенка. Его личность певица держит в секрете, обещая поклонникам все рассказать, когда будет уверена в положительном исходе их отношений. Однако российским СМИ стало известно, что жених Анны — молодой бизнесмен.

«Его зовут Артем, ему 25 лет, и намерения у него более чем серьезные: пара уже назначила дату свадьбы», — сообщает журнал «7Дней». Издание уточняет, что он — сын обеспеченных и влиятельных родителей и занимает должность генерального директора одной строительной компании.

Ссылаясь на слова бабушки Максима Чернявского, второго мужа Анны Седоковой, журнал передает, что Анна планирует перевезти детей из Лос-Анджелеса в Россию. Молодые люди готовятся к свадьбе, и уже сняли мерки для платьев Алины и Моники, сообщила Марина Петровна.

Насколько точна эта информация, покажет время, а пока Анна занята борьбой с нападками хейтеров. В своем блоге певица сделала заявление: «Одно желтое издание, до этого шантажом вымогавшее фотографии моих маленьких детей и получившее отказ, разместило сегодня статью, которая вся напрочь пронизана ложью, дискриминацией женщин и мелочным желанием отомстить. В ней говорится о том, что концертная площадка, на которой у меня сегодня назначен концерт, собирается подавать на меня в суд, так как я более не являюсь "эффектной Анной Седоковой"! Я так понимаю , что в силу того , что у меня сейчас ребеночек под сердцем , они (желтое издание) считают, что я стала уродлива и профнепригодна. Они пытались облить своей грязью меня, прекрасное заведение и мою публику, выставляя их монстрами. Но это не так! Сегодня у меня назначен концерт в Брянске, и он обязательно состоится!»

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 16 2017 в 6:32 PST

Свои слова Анна подкрепила официальным письмом:.

«Руководству издания, продолжающего мою травлю, могу сказать только одно: помните, что абсолютно каждого из Вас родила Мама! "Беременная, неэффектная Женщина" (это цитата из этой статьи)», — заключила она.

Фото: instagram.com