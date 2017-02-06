Публичным людям приходится нелегко, ведь каждый их промах, каждый недостаток публика рассматривает через увеличительное стекло и обсуждает за спиной, ведь многие считают, что звезды должны быть идеальными. Анна Седокова решила раз и навсегда покончить с этим и сама рассказала, что ее в себе не устраивает.

«Не идеальная я... У меня постоянный и потрясающе прекрасный пи...ец в личной жизни! Я ругаюсь как видите, иногда даже на концертах, у меня есть целюлит и большая грудь, которая на фотках всегда где то вылезет и окажется через чур вульгарной. Я постоянно спешу и пишу с ошибками. У моих детей разные фамилии и нет ни одного шанса, что у следующего ребенка будет похожая! У меня постоянный творческий беспорядок и ветер в голове, я абсолютно не умею считать деньги и откладывать на будущее», — пожаловалась она.

«Моя старшая дочь считает, что я пою занудные песни и я постоянно опаздываю с младшей в садик. На дорогах все кочки мои, в магазине я всегда покупаю гору ненужного хлама и я все никак не могу перебрать вещи, которые не ношу уже два года. И ремонт не могу в одной комнате доделать уже год... Вот . И это только начало. Я никогда не считала себя идеальной, но очень старалась ей быть. Можно я больше не буду?», — вопрошает певица.

На эту исповедь Седокову натолкнул разговор с приятелем: «Прочитав несколько негативных комментов под предидущим видео, я повесив нос, набрала другу. Сказала, что мне страшно, что я боюсь таких комментариев, что они до сих пор меня ранят. Он ответил — может пора быть настоящей и не бояться? — А как же картинка идеальной женщины, которую все хотят видеть, ведь это точно не я? И тут прозвучала фраза — Аня , за все время нашего знакомства , ни один из людей не сказал мне что ты идеальная».

Наступает момент, когда больше невозможно сдерживать то, что в самой середине. Наступает момент , когда все тайное становится явным, слова обретают формы, а мысли превращаются в ноты ... Просто знай Ты Моя #ПерваяЛюбовь Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 6 2017 в 2:08 PST

«Все это время, все эти годы я так старательно пыталась быть такой суперженщиной, а оказалось никто этого так и не заметил. А те кто любил, делал это совершенно не по этому. Так что я пожалуй, буду заканчивать», — удивилась звезда. Впрочем, свои «недостатки» Аня любит. Некоторое время назад она опубликовала селфи в купальнике, под которым написала: «Мне кажется, со временем я ставлюсь не старше, а пухлее. И мне это начинает нравится».

Фото: instagram.com