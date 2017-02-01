Анна Седокова — дама упорная. Она начала штурмовать Голливуд еще в 2012 году, в качестве актрисы, и вот теперь снимает свой первый фильм. «ACTION! Мечта. Цель. Действие. В эти дни в Лос Анджелесе я снимаю свой первый фильм. Как режиссер, автор и продюсер. Это большой и ответственный шаг для меня. О чем фильм ? О любви безусловно. О Первой любви», — похвасалась артистка.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 31 2017 в 8:24 PST

«Поздравляю! Это ооочень крутооо! Ждем», «Я уверена что ты справишся и этот фильм будет бомбой», «А на кастинг можно попасть к вам?», — восхищены фанаты.

Будет ли это полноценная картина или всего лишь очередной клип (сейчас артисты принялись называть результаты своего творчества именно так) — покажет время.

Напомним, что 5 лет назад бывшую солистку группы «ВИА Гра» приглашал сниматься в своем проекте сам Джеймс Кэмерон — режиссер «Титаника» и «Аватара». Седокова тогда даже поступила в актерскую школу в Лос-Анджелесе, недалеко от дома, ее преподавателем был Энтони Хопкинс. Ранее певица снималась в фильме «Беременный» с Дмитрием Дюжевым.

«Я очень рада, что успешно прошла пробы у Кэмерона, это настоящее счастье — сниматься у такого легендарного режиссера. Мои друзья в один голос говорят мне, что я легко смогу затмить в Голливуде саму Меган Фокс», — радовалась тогда Аня.

Позже желтые СМИ судачили о ее особых отношениях с Антонио Бандерасом, но они были лишь коллегами.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Сен 13 2016 в 5:47 PDT

Фото: instagram.com