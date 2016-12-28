Последние несколько дней дочь певицы Валерии Анна Шульгина делится с подписчиками впечатлениями от поездки в Дубай. Там она наслаждалась солнцем, демонстрировала аппетитные формы в миниатюрных купальниках и признавалась в любви к этой стране.
Сегодня девушка пожаловалась: «Чуть не опоздали на рейс, тк решили, именно утром, посмотреть вниз с самого высокого здания в МИРЕ!!! На этом фото я нахожусь на 124 этаже (и это еще не ее вершина)! Burj Khalif'a , ты прекрасна!»
«P.s. Видели бы вы как мы бежали с криками "мы опаздываем на рейс"! Добрые люди пропускали нас на столько, на сколько это возможно! Я не помню когда я в последний раз так быстро бегала. Но мы это сделали! Ура», — успокоила она всех (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.).
Несколькими днями ранее Анна хвасталась, что ее любимые шорты стали ей велики.
Фото: instagram.com