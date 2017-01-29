Певец Филипп киркоров представил своим подписчикам в Instagram новую подругу. Ей оказалась верблюд по имени Шира. Животное участвует в новых съемках клипа Киркорова.
«Моя новая арабская подруга Шира-Мерседес ))..Арабская пустыня,+40....... съемки...» — подписал артист фотографии с верблюдом.
Съемки длятся уже несколько дней. Все осложняется палящим солнцем, но Филипп стойко выдерживает все тяготы жары. Фанаты обеспокоены здоровьем певца, ведь перенести +40 под палящим солнцем совсем непросто.
Певец в образе арабского шейха путешествует по пустыни и исполняет свою новую песню «Любовь или обман».
В съемках участвует также Мисс Вселенная 2015 Владислава Евтушенко. Она отметила трудоспособность певца. «Для нас с @fkirkorov выходных не существует! С раннего утра работаем над созданием видеоклипа», — написала красавица у себя в блоге.
Фото: instagram.com