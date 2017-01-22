Известный продюсер и музыкант Бари Алибасов в был в официальном браке 6 раз. В 2013 года он тайно женился на актрисе Виктории Максимовой, своей бывшей помощнице. Пару не остановила 40-летняя разница в возрасте. В том же году у них родился сын. «Алибасов стал папой второй раз», сообщили тогда СМИ. Однако поздравления Бари Каримович принимать не спешил, и от комментариев отказывался. Фотографии малыша не появились на страничке Виктории в соцсетях, и фанаты стали догадываться, что в семье что-то происходит. И теперь продюсер рассказал правду.

В эфире программы Андрея Малахова «Сегодня вечером» на Первом канале Алибасов рассказал: маленький Иван — не его родной сын. Он это почувствовал и получил шокирующий ответ от жены.

«Было очевидно, что ребенок не мой. Не могу сказать, что я ее как-то прижал к стенке и потребовал: "Говори правду". Просто я сказал: "Он совсем на меня не похож". И спросил: "Было?" Она ответила: "Было"», — рассказал музыкант.

Как только стало понятно, что молодая жена обманула его, Бари просто собрал вещи и ушел. Скандала он устраивать не стал, и вообще не видит в этом ничего страшного. «Дело в том, что я довольно легко отношусь к изменам своих жен. Легко отношусь к тому, что мои супруги, так же, как и я, ведут свободную сексуальную жизнь. У меня прекрасные отношения с Викторией», — объяснил Алибасов.

Этим летом музыкант отметит 70-летие. Его главный музыкальный проект — популярная группа «На-На».

Фото: globallookpress.com