Несколько дней назад известная актриса Сиенна Миллер со смехом рассказывала о сексе, который случился у них с актером и режиссером Беном Аффлеком во время съемок фильма «Закон ночи» (Live By Night). «Ты хочешь показать всем, что ты просто супермен в постели?» — спрашивала она у партнера. Сегодня в утреннем эфире Good Morning Britain мужчина прокомментировал это со своей точки зрения. «Круто быть режиссером, ведь ты можешь делать все, что тебе захочется», — отметил он.

Во-первых, мужчина воплотил одну из фантазий миллионов мужчин — пусть и не в реальности, а лишь в кадре. По сюжету, главный герой (Бен Аффлек) зарабатывает деньги бутлегерством, а очаровательная блондинка Эмма Голд (Сиенна Миллер) является его любовницей, и они оба очень любят друг друга.

Во-вторых, в отличие от Сиенны, Бен не находит ничего смешного в 9-часовом секс-марафоне (именно столько длились съемки постельных сцен). Он хотел отснять все без лишних дублей, одним кадром.

Зрители, которые уже видели эти сцены, оценили их высоко, отметив «особенную химию» между актерами, пишет DailyMail. Некоторые из них предполагают, что между актерами и правда зародились чувства, но Миллер все отрицает: «Мы с Беном как брат и сестра, слава Богу, поэтому между нами не было ничего сверхъестественного. Мы просто много хихикали. Он большой профессионал. Я — нет, а вот он — да», — рассказывала она в интервью изданию Е!.

Фильм «Закон ночи», который уже можно увидеть в кинотеатрах, рассказывает о жизни в США 1920-1930-х годов. Лента снята по мотивам книги американского писателя Денниса Лихейна.

Фото: globallookpress.com