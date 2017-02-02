Если Бритни Спирс дала шанс своему старому костюмеру, она это сделала зря. После того, как на ней лопнул корсет, а из прически выпала прядь искусственных волос, певица попала в новую неловкую ситуацию: во время выступления в Лас-Вегасе у нее обнажилась грудь. Поклонники успели снять это на смартфон и выложили в Сеть, после чего фотографии опубликовал портал DailyMail.

Декольте оказалось слишком велико, а размер костюма слишком мал для выдающейся груди певицы:

Впрочем Бритни либо не заметила, либо решила не обращать внимания на неприятность и продолжила выступать. Ведь и в одежде, и в нижнем белье, и без него постройневшая певица выглядит сногсшибательно.

Секрет стройности певицы прост: ограничения в питании и спорт, свои достижения она с удовольствием демонстрирует поклонникам.

Фото: globallookpress.com, instagram.com