41-летняя Анастасия Волочкова любит показывать свой роскошный особняк. Она пригласила телепередачу «Семейный альбом» канала Россия-1 к себе в гости. Балерина показала не только дом, но и фотографии с родными и близкими.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Фев 10 2017 в 11:35 PST

Оказалось, что собственный особняк был в планах у балерины уже давно, еще 9 лет назад. Но по просьбе мужа Игоря Вдовина она отдала все деньги ему. Это были накопления всей ее жизни — 3 миллиона долларов, и она дала их в долг. Вдовину нужны были для бизнеса, однако обратно балерина их так и не получила.

«Я знала, что должна защитить свою семью. Мне нужно было построить дом любыми путями. Я собрала все деньги, которые у меня были. Я пообещала Арише, что у нас будет свой дом. Раз папа не вернул деньги, мама должна что-то сделать, чтобы обеспечить ребенку безопасность… Игорь не то, что не отдает мне долг. У него на продукты денег было не допросится. Я никогда не думала, что он сможет так поступить - отнять деньги не у меня, а у своей собственной дочери», — рассказала Анастасия в передаче.

Балерина уточнила, что вынуждена о долге заявить сейчас. Потому что, по ее словам, о ее богатствах сложилось мнение, что она все это делает из корысти. Но она обязана была вернуть себе деньги и дом. «А поступок мужчины останется на его совести», — заявила звезда. Говоря об этом, Воловкова расплакалась. Однако она быстро взяла себя в руки, вспомнив, что каждый день просыпается в красивом особняке.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Фев 11 2017 в 3:40 PST

Фото: instagram.com