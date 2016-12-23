«Ольга Солнце стала мамой», — кричат сегодня заголовки интернет-СМИ. Это действительно так: несколько часов назад одна из первых участниц реалити-шоу «Дом-2» опубликовала фотографию, на которой держит на руках ребенка, лицо которого на всякий случай прикрыто смайликом.

Фото опубликовано Солнце (@solntcezvezda)Дек 23 2016 в 3:02 PST

Маленький мальчик — ее крестный сын. Его родители — близкая подруга Оли по телепроекту Анастасия Дашко и ее муж Константин Кулешов — сейчас живут в Екатеринбурге. Там же в одном из храмов вчера проходило это таинство. «Я только недавно прилетела, уже обратно. Клим, которому сейчас всего четыре месяца, очень стойко выдержал всю церемонию. Малыш держался мужественно на крещении и не капризничал», — поделилась 33-летняя артистка с журналом «СтарХит».

У Солнца большой опыт в этих вещах: она становится крестной мамой уже в третий раз. Она не раз признавалась, что ей некогда выходить замуж. Свое свободное время она предпочитает тратить на путешествия и работу. «Я работаю, как правило, два из семи дней. В основном, по два часа в день. Я сама выбираю график. Я посетила 27 стран. В последний раз была на Бали, очень понравилась там атмосфера. Хотела бы вернуться туда и пожить некоторое время. Уже долгое время езжу без услуг туроператоров. Сама выбираю маршрут, нахожу жилье. Как правило, выбираемся на отдых с друзьями, весьма спонтанно. С семьей редко путешествую», — рассказывала Ольга.

Фото: instagram.com