Журналист, певица и телеведущая Катя Гордон призналась, что девятый месяц беременности дается ей нелегко, сообщает сайт Letidor.ru. По словам знаменитости, морально она чувствует себя хорошо, а физически испытывает дискомфорт, знакомый многим беременным: изжога, внезапная сонливость и бессонница по ночам.

«Откровенно говоря... я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц жуткий;( чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом», — написала в своем Instagram Гордон.

После чего знаменитость поинтересовалась у подписчиц, как они переживали последний месяц беременности:

«Девочки, у вас так было?;)) счастье то счастьем, но чот последний месяц это жесть... но улыбаюсь как на фото Федотовой во все 32 зуба;) фуф».



Сейчас Екатерина беременна во второй раз, но на этот раз не хочет делать из своей личной жизни достояние общественности и скрывает имя отца будущего ребенка. 36-летняя Катя Гордон воспитывает четырехлетнего сына Даниила от брака с адвокатом Сергеем Жориным. По словам знаменитости, бывший супруг не только не оказывает ей помощь, но даже не хочет общаться с сыном.

Фото: instagram.com