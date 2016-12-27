Откровенные рассказы о жизни, борьба с бывшими мужчинами и излишняя сентиментальность сыграли с Даной Борисовой злую шутку. В Сети снова прокатилась волна слухов о том, что телеведущая злоупотребляет алкоголем. Женщина решила высказаться и по этому поводу. Она связалась с журналистами из издания «КП» и дала им интервью, в котором постаралась искренне ответить на все вопросы, которые накопились у ее поклонников.

«Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной. Преподаватели от нас уходят в семь часов вечера. Теоретически, чтобы напиться, у меня есть время до девяти часов вечера (в это время я обычно укладываю дочь спать). Но я не пью, потому что мне надо садится за руль рано утром. И вообще я много лет не употребляю алкоголь», — цитирует ее сайт.

Телеведущая также опровергла заявление бывшего участника проекта «Дом-2» Дениса Козлевича, который рассказывал, что неделю жил у нее дома и видел, что дочь Даны находится без присмотра. «Чтобы восстановить свою репутацию, я подала на Козлевича заявление в Следственный комитет за клевету. У меня не было отношения с этим мужчиной. Я вообще его не знаю. Все это Козлевич выдумал ради собственного пиара», — пояснила она.

Знакомые Даны подтверждают, что она — очень заботливая мать, постоянно находится рядом с Полиной. Говорят за себя и публикации в Instagram звезды.

Видео опубликовано Дана Борисова (@danaborisova_official)Ноя 28 2016 в 9:40 PST

Борисова призналась журналистам: «Она для меня самое главное в жизни. Я просто опасаюсь, что органы опеки начитаются в Интернете про меня всякой ерунды и отнимут у меня Полину. А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон».

Также Дана объяснила, почему начала публиковать печальные истории о любви. Это ей посоветовали помощники. «Я пишу сейчас такие подробные посты — истории из жизни моих подруг и друзей. И читаю потом отзывы, мол, все эти истории написаны Даной под наркотиками. Я доведена до отчаяния всей этой травлей в Интернете. Кто-нибудь меня видел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Я безумно люблю своего ребенка и не позволю лишить меня моего смысла жизни, моей Полинки», — заявила Дана.

Фото: instagram.com