Светлана отмечает день рождения на острове в Индонезии в окружении друзей

Вчера актрисе Светлане Ходченковой исполнилось 34 года. Свой день рождения Светлана отметила в кругу друзей, которых в шутку называет «моя банда». Среди них Данила Козловский со своей девушкой Ольгой Зуевой, Дмитрий Хрусталев ( нежно обнимающий на фото финалистку шоу «Хочу V Виа Гру» Машу Гончарук), Андрей Григорьев-Апполонов со своей новой прической, фигуристка Анастасия Гребенкина и другие.

Пока Светлана с друзьями веселится на райском острове, ее друзья, оставшиеся в Москве поздравляют ее в социальных сетях.

Коллега по фильму «Викинг» Саша Бортич поздравила подругу одной из первых: «С днём рождения, богиня! Давай уже возвращайся».

Екатерина Вилкова опубликовала забавную фотографию с именинницей, подписав ее: «С днем рождения, малышка!!! Будь самой счастливой и возвращайся уже!!!».

Актриса Анна Чиповская тоже разместила кадр с подругой, снабдив его теплыми словами: «Моя дорогая, с днем рождения! Пусть жизнь тебя балует, вдохновляйся, твори, путешествуй, смейся, читай, смотри, пей просекко, беседуй, ешь, узнавай, будь любима и люби. Обожаю тебя. Ты богиня – твой традиционный хэштег». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com, starface.ru