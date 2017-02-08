Сегодня ночью Диму Билана мучала бессоница, и он поспешил поделиться ее причиной с поклонниками. «Вот уж теперь не уснуть!!!!!!!!», — написал он под видеозаписью.

Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)Фев 7 2017 в 12:22 PST

Сна музыканта лишила его коллега Симона. Запись появилась в блоге певицы несколько дней назад, но из-за серьезной занятости Дима обнаружил ее только вчера, в свой официальный выходной. Спустя еще пару часов, уже утром, он опубликовал видео с ее выступления на шоу «Голос».

Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)Фев 7 2017 в 7:54 PST

«Тогда когда ноты становятся льдом ... вечностью .. помню как сказал про этот трек ))))) Рамин @simona.official помнишь ? .. и мы все зарыдали ...», — прокомментировал Дима.

«Спасибо тебе, дорогой! Благодаря тебе, эта песня действительно покарила многих людей, и конечно же нас, как исполнителей! Это было волшебно! Ты же помнишь, что эту песню я должен был петь с другой девочкой, и потом в последний момент ты поменял мне партнершу, и не ошибся!!! Петь именно с Симоной эту песню, для меня было огромным удовольствием!!! СПАСИБО!!!», — отметился в комментариях певец Рамин Альханский.

«Вот это талантище!», «Рвете душу воспоминаниями! Любимейший 3 сезон», «Это было восхитительно, музыкально и очень красиво», — согласились фанаты.

Они также напомнили недавний конфуз, который произошел с музыкантом, когда свидетели выступления Димы Билана с Аллой Борисовной смогли заметить, как сильно вдохновляют музыканта хорошие песни и таланливые женщины.

Фото: instagram.com