23-летняя дочь певицы Валерии заинтриговала фолловеров, опубликовав снимок с большим кольцом на «том самом пальце».

«Думаете я невеста?», — игриво спросила у подписчиков Анна.



Фолловеры высказывают различные предположения, не исключая, что девушка помолвлена, но многие сочли, что фото сделано в ходе съемок. Кроме того, вместо поздравлений, на Анну обрушились критики, которым не понравился маникюр на снимке.

«Думаю для клипа», «Блин почему такие ногти???? Сейчас уже ни кто такие не носит», «Ты замуж выходишь?», — комментируют подписчики.

Кроме этого снимка, начинающая певица показала фото с мамой — певицей Валерией. В кадре, кроме Валерии, позируют совсем маленькие Артем и Анна.



«Мам @valeriya , как я носила такой большой рюкзак? Мы все такие странные на этой фотке и на своём стиле каждый @artemynik в первом классе, а я во втором. Детство», — подписала снимок Анна.

Фото: instagram.com