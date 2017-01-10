Поклонники, которые уверены, что Полина Гагарина ждет ребенка, атакуют певицу расспросами о личной жизни. После того, как на шоу «Голос» Полина в шутливой форме прокомментировала изменения в своей внешности, к ним присоединились и журналисты. Тогда ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев шутя назвал коллегу «Фрекен Бок», а она парировала: «Если, Дмитрий, под фразой «Фрекен Бок» вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь».

Ранее было обнародовано официальное заявление представителя звезды, которое, однако, было очень расплывчатым и не внесло ясности в ситуацию.

На этот раз певица, уставшая от прессинга, сама решила опубликовать письмо для журналистов и поклонников.

«Журналисты и любопытные подписчики, этот пост я посвящаю вам. Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала.Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос - бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта. #полинагагарина #достали».

Стоит отметить, что и в этой отповеди Полина не опровергает свою беременность, а лишь сообщает, что не делала никаких официальных признаний.

Напомним, в 2014 году Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Пара воспитывает 9-летнего Андрея — сына певицы от первого брака. Совместных детей у супругов пока нет.

Фото: instagram.com