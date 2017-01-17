Певица, актриса, танцовщица и модельер — 47-летняя Дженнифер Лопес успевает все. Совсем недавно она наконец наладила личную жизнь. А теперь Лопес заинтриговала новым проектом, опубликовав откровенную фотографию.

В Instagram певицы появился снимок в прозрачном красном платье, едва прикрывающим грудь. «Я обожаю первый день работы с новым проектом! Это начало нового приключения!» — подписала фотографию Джей Ло. Также она добавила, что вместе с ней над проектом работают танцоры Дженна Деван-Татум, Дерек Хаф и певец Ни-Йо. Проект называется «Мир танца» и будет показываться телеканалом NBC. Больше никаких подробностей актриса не раскрыла, и фанаты очень заинтригованы.

Видео опубликовано Jennifer Lopez (@jlo)Янв 10 2017 в 9:05 PST

За несколько часов фотография набрала почти 500 тысяч лайков. «Королева, вау!» «Не могу дождаться!» «Ух, что-то там будет!» — пишут поклонники.

Можно сказать, что сейчас у Джей Ло началась белая полоса в жизни. Помимо новой работы, на личном фронте тоже все прекрасно: 30-летний бойфренд рэпер Дрейк задаривает ее дорогими подарками.

Фото: instagram.com, globallookpress.com