Сегодня Екатерина Климова празднует день своего рождения. Но женщина не выглядит и не чувствует себя на свой возраст. В своем блоге она выразила свои эмоции по этому поводу. «39??? Не может быть, кажется, что лет 100 уже живу ))) столько жизней, эмоций, воспоминаний», — написала она.

Фото опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram)Янв 24 2017 в 1:05 PST

Актриса также поделилась трогательным видеопоздравлением, которое подготовили для нее коллеги.

Спасибо Друзья @nvrastorguev @ditkovskyte @tanialyutaeva @tolkalinaliuba @nas_rf Видео опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram) Янв 24 2017 в 1:29 PST

Поклонники без устали восхищаются внешностью любимицы. Многодетная мать сохранила прекрасную фигуру (недавно она показала пикантную татуировку), обрела молодого мужа — возможно, именно в этом ее секрет?

Напомним, что своего четвертого ребенка, дочку Бэллу от 29-летнего на тот момент актера Гелы Месхи, Екатерина родила в октябре 2015 года. Также у нее подрастают 14-летняя Лиза от Ильи Хорошилова, 10-летний Матвей и 8-летний Корней от Игоря Петренко.

Фото: instagram.com