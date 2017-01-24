Сегодня Екатерина Климова празднует день своего рождения. Но женщина не выглядит и не чувствует себя на свой возраст. В своем блоге она выразила свои эмоции по этому поводу. «39??? Не может быть, кажется, что лет 100 уже живу ))) столько жизней, эмоций, воспоминаний», — написала она.
Актриса также поделилась трогательным видеопоздравлением, которое подготовили для нее коллеги.
Поклонники без устали восхищаются внешностью любимицы. Многодетная мать сохранила прекрасную фигуру (недавно она показала пикантную татуировку), обрела молодого мужа — возможно, именно в этом ее секрет?
Напомним, что своего четвертого ребенка, дочку Бэллу от 29-летнего на тот момент актера Гелы Месхи, Екатерина родила в октябре 2015 года. Также у нее подрастают 14-летняя Лиза от Ильи Хорошилова, 10-летний Матвей и 8-летний Корней от Игоря Петренко.
Фото: instagram.com