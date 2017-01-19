Елена Летучая решила отдохнуть от своей нервной работы на пляжах экзотической Коста-Рики. Вместе со своим мужем Виталием Анашенковым Елена наслаждается ярким солнцем, великолепными пляжами и самобытной природой страны.

Летучая делится с подписчиками своего блога эффектными снимками и видео. Кроме этого, телеведущая рассказала, что не прекращает занятия спортом даже во время отдыха.

«Я обычно спортом занимаюсь по вечерам, так уж устроен мой организм и рабочий график! А на отдыхе встать в 7 и пока все спят, наслаждаться джунглями, безлюдным пляжем и спортом-это бесподобно», – поделилась Летучая.



Супруг знаменитости тоже предпочитает активный отдых - он с удовольствием занимается серфингом и недавно даже переусердствовал, разбив доску для катания по волнам.

Восторг подписчиков вызвали снимки Елены в купальнике, сделанные во время визита звезды на горячие источники вулкана Ареналь.



По дороге на горячие источники супруги завернули в парк, где познакомились с местной фауной: Елена осталась в полном восторге от носух, а Виталий не побоялся взять в руки змею.

Фото: instagram.com