38-летняя ведущая популярной программы «Ревизорро» рассказала в интервью порталу Woman.ru, что всегда мечтала о большой и дружной семье.

«Я была единственным ребенком у родителей, поэтому с детства мечтаю о большой семье. Надеюсь, у нас с Юрой будет не один и даже не два малыша. Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше», — сообщила Елена.

Однако мысль родить ребенка просто «для себя», находясь вне отношений, Летучую никогда не посещала. По мнению знаменитой блондинки, семья должна быть полноценной, и мужчине отводится в ней не последнее место.

«Когда я была еще без отношений, мне говорили: «Почему ты не рожаешь для себя?» или «Посмотри, вот этот — хороший парень». Но я никогда не хотела быть матерью-одиночкой и рожать ребенка без семьи. Мне хотелось видеть рядом мужчину, на которого я могу опереться и быть уверенной в нем, с которым мне будет комфортно, спокойно, кто будет авторитетом для меня. Все эти качества я сразу разглядела в Юре и точно поняла — это он. Именно поэтому сегодня он мой муж», — заявила Летучая.

Напомним, что в августе 2016 Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. Свадьбу сыграли в Греции, а медовый месяц влюбленные провели на Мальдивах.

Фото: instagram.com, eastnews.ru