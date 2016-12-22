Эмир сыграл, а Моника послушала его музыку на предновогодней вечеринке Mercury

Вчера, 21 декабря, в московском ресторане Cristal Room Baccarat состоялась предновогодняя вечеринка Mercury. Кинорежиссер Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra выступили с концертом перед гостями, среди которых была и актриса Моника Беллуччи.

Своим появлением всемирно известная актриса наделала немало шума. Она перемещалась по городу в сопровождении телохранителей и даже пообещала журналистам сняться в российском кино.

На вечеринке была представлена новая коллекция украшений Mercury с желтыми и розовыми бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами.

В зале были замечены Алла Вербер, Елена Летучая, Эвелина Хромченко, Екатерина Андреева, Сати Казанова, Юлия Барановская, Полина Аскери, Илона Столье, Мария Федорова, Юлия Пересильд, Влад Лисовец и многие другие.

Фото: архивы пресс-служб