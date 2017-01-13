28-летняя модель Эшли Грэм, известная не только пышными формами, но и борьбой за права полных девушек, приняла участие в провокационной фотосессии для журнала V Magazine, сообщает сайт WMJ.ru. На снимках Эшли предстает сильной во всех смыслах женщиной: она не только страстно целует мужчину, но и держит его на руках!

Автором снимков стал известный фотограф Стивен Кляйн, который запечатлел Эшли в столь эпатажных образах.

Модель рассказала в интервью этому же изданию, что безмерно благодарна судьбе, за то, что может помогать полным женщинам чувствовать себя более раскрепощенными, воодушевляя их собственным примером.

«Мне была дана возможность появиться на многих обложках и донести до мира свои мысли. Быть лицом и голосом для стольких женщин в этом мире просто удивительно. Иногда я забываю об этом, но потом ко мне подходит какая-нибудь девушка, которая плачет и говорит, что именно благодаря мне она решилась надеть шорты, а на мою почту приходит письмо от женщины, которая призналась, что наконец перестала стесняться своего тела и теперь может заниматься с мужем любовью, не выключая свет. В такие моменты я понимаю, что меняю жизнь людей, просто оставаясь собой».

Из своих личных качеств, кроме принятия себя, Эшли особенно выделяет умение общаться с людьми и быстро заводить друзей.

«Думаю, моим сильнейшим качеством является то, что я умею быстро находить общий язык с людьми. Я жила в Техасе, Джорджии, Арканзасе, Нью-Гемпшире, и я научилась общаться с любыми людьми, потому что, когда вы переезжаете, приходится заводить себе новых друзей. Этот опыт не только позволил мне стать общительным и счастливым человеком, но и научил меня ценить и узнавать других людей», — сообщила Эшли.

Фото: V Magazine