Теория о том, что король рок-н-ролла Элвис Пресли жив, имеет много поклонников за рубежом. Фанаты считают, что в 1977 году Элвис инсценировал свою смерть, чтобы остаток жизни прожить вдалеке от толп поклонников и вспышек фотокамер.

Каждый год около поместья Грейсленд, штат Мемфис, собираются толпы фанатов, чтобы отметить день рождения короля рок-н-ролла. В этом году на празднование своего 82 дня рождения пришел сам певец, считают фанаты.

Газета The Sun опубликовала фотографию, сделанную поклонниками. На ней полный седовласый мужчина в очках и кепке наблюдает за поклонниками, собравшимися у его бывшего дома. Любители рок-н-ролла смогли сравнить фотографию мужчины с изображениями молодого Элвиса — и поняли: это был сам король.

Во многих фан-группах Пресли сейчас обсуждают этот снимок. Есть и другие доказательства теории инсценировки смерти. Фанатов приводят в замешательство засекреченные материалы о причинах смерти Элвиса, а также отсутствие фотографий тела певца. «Обратите внимание на охранников! Нет, это точно он!», — радуются подписчики фан-клуба.

Фото: globallookpress.com