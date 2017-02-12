Все мы помним историю с «розовой кофточкой», а также многочисленные нападки на Филиппа Киркорова со стороны коллег и журналистов. Музыкант, которому пришлось на днях ударить человека, рассказал, как это случилось и чего ему это стоило.

Все произошло на съемочной площадке популярного сериала «Воронины», транслирующегося на СТС. Киркоров ударил актера Егора Дронова по лицу. «Для меня это был самый противный момент, потому что я драться не люблю и не умею», — пояснил Киркоров корреспонденту «Дни.ру». Избежать этого удара он не мог: дать пощечину актеру музыкант должен был по сценарию.

«Мне все эти годы журналисты приписывают в особые качества моего характера драчливость, но это не так. И даже если в спектакле или в кино, как сегодня, надо что-то подобное сделать, для меня это пытка и испытание. Но я себя уговариваю. Говорю, что актерски нужно выполнить эту задачу. И с трудом с этой миссией я справляюсь», — поделился Филипп Бедросович.

Однако певец не отрицает, что в жизни все же возникают моменты, когда приходится сдерживать себя, и не всегда получается это сделать хорошо. «В "Ворониных" была просто сценка из жизни. Нечто подобное в моей жизни случилось два месяца назад, Только на месте Ворониных были наши французские зарубежные гости», — заметил он.

Участие в съемках для артиста — не попытка лишний раз попасться на глаза публике и не желание потешить эго. Роли в кино и сериалах Киркоров воспринимает как повод еще раз посмеяться над собой и своими недостатками. Так же задорно он смеется и над своими ненавистниками.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 12 2017 в 12:57 PST

Что касается детей, с ними у артиста всегда прекрасные отношения. В одном из недавних интервью он намекнул, что не прочь снова стать папой, тем более что финансы позволяют. Насколько скоро это произойдет, покажет время. В прошлый раз он сообщил о намерении завести второго ребенка одновременно с крещением дочери, буквально за пару месяцев до его рождения. Увеличивает шансы еще и то, что чуть больше года назад певец отрицал эту возможность.

Фото: globallookpress.com