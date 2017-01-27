Роман с 22-летним манекенщиком и спортивным тренером Сэмом Асгари (Sam Asghari) изменил жизнь певицы Бритни Спирс в лучшую сторону. Бритни обрела душевное равновесие и продолжает усиленно тренироваться, а также следит за питанием. Правильный образ жизни и спортивные нагрузки сделали свое дело — 35-летняя Бритни выглядит просто великолепно.

Певица опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором позирует в черном нижнем белье и шляпе цвета кофе с молоком.



Фолловеры восторженно комментируют снимок, ведь в последнее время в блоге их любимицы чаще можно увидеть фотографии и видео из спортивного зала, которыми певица щедро делится с поклонниками. Наконец-то поклонники смогли оценить результаты упорного труда Бритни, что и сделали, оставив под публикацией множество комплиментов.

Фото: globallookpress.com, instagram.com