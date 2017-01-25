Ксения Бородина опубликовала несколько своих фотографий, сделанных, когда телеведущая была совсем крохой.

На одном из снимков пухленький младенец Ксения позирует в модной курточке и брючках. Фолловеры умиляются, рассматривая маленькую модницу, сообщая в комментариях, что Бородина на снимках очень похожа на свою старшую дочь Марусю. Некоторые сделали вывод, что таким образом Ксения готовит своих подписчиков к первому опубликованному изображению младшей дочери Теоны. Как известно Ксения Бородина еще ни разу не показывала лица младшей дочки, оберегая ее от «злых языков».

«Сижу ))) лет 30 назад», — подписала фото Бородина.



«Уже тогда было модницей», «Уже "деловая колбаса" !», «Копия Мару. Мамина доча», «Совсем не изменилась», «Ну прям Маруся))) одно личико», «Ксюша по ходу готовит нас к фотографиям Теоны», — комментируют подписчики.

Второй снимок стал не менее популярным, на нем маленькая Ксюша по-хозяйски держит руку на колене маленького мальчика рядом.

В подписи к фотографии Бородина обратилась к супругу Курбану Омарову: «Обозначила территорию. @zimamoscow не ревнуй, спиши на возраст!».

Фото: instagram.com