Купальник телесного цвета — опасная вещь. Он подчеркивает все сильные и слабые стороны женской фигуры и создает ощущение полного обнажения. На днях Наталья Ионова и Кети Топурия опубликовали фотографии с пляжа, и поклонники не удержались от сравнений.
На Кети, обладательнице женственной, но чуть более спортивной фигуры, купальник телесного цвета выглядит скромнее, чем на Наташе, которая старается подчеркнуть эротичность линий и свои формы при любом удобном случае.
А как кажется вам? Кому этот предмет гардероба подходит больше?
Фото: instagram.com