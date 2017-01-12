Наталья Ионова и Кети Топурия появились на пляже в одинаковых купальниках

Купальник телесного цвета — опасная вещь. Он подчеркивает все сильные и слабые стороны женской фигуры и создает ощущение полного обнажения. На днях Наталья Ионова и Кети Топурия опубликовали фотографии с пляжа, и поклонники не удержались от сравнений.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official)Янв 11 2017 в 4:21 PST

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 11 2017 в 3:42 PST

На Кети, обладательнице женственной, но чуть более спортивной фигуры, купальник телесного цвета выглядит скромнее, чем на Наташе, которая старается подчеркнуть эротичность линий и свои формы при любом удобном случае.

А как кажется вам? Кому этот предмет гардероба подходит больше?

Фото: instagram.com