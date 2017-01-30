Певица Глюк'oZa опубликовала фото с хоккейного матча в Лос-Анджелесе

Наталья Чистякова-Ионова поделилась с подписчиками снимками, сделанными в Лос-Анджелесе, на одном из матчей НХЛ. Вместе с певицей, поддержать Александра Овечкина, играющего матч, собрались многие звезды, среди которых Александр Ревва и, конечно, супруга спортсмена Анастасия Шубская.



Кроме звезд, среди фанатов были замечены пара очаровательных бульдогов, с которыми Глюк'oZa сделала совместный снимок.



«У наших хоккеистов фаны есть везде!!!», — подписала снимок певица.

Фолловерам снимки понравились, о чем они сообщили в своих комментариях.

Фото: instagram.com