Сегодня Наталья Ионова вспоминает свое детство. «Именно такой меня нашел Максим Фадеев. Маааакс!!! Ну, просто скажи, что тебя в этом "воробушке" с наглой физиономией тронуло?», — написала она под забавной фотографией.
«Натуся))) какой кайф, такая ты прикольненькая пацаночка на фотке)) Сейчас ты прекрасная девушка, женщина и мама..)) но, тот дух и энергия с фото, присутствует в тебе и сейчас! И это офигенно», — сделал Наташе комплимент ее друг Павел Деревянко.
«Именно такой я помню вас, Наташа, в Ералаше», «Еще одна сказка про гадкого утенка, без обид», «Самое главное, что в выборе не ошибся», — комментируют подписчики. Они отметили, что на певицу очень похожа дочь Тимати:
Фото: instagram.com