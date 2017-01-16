Сегодня Наталья Ионова вспоминает свое детство. «Именно такой меня нашел Максим Фадеев. Маааакс!!! Ну, просто скажи, что тебя в этом "воробушке" с наглой физиономией тронуло?», — написала она под забавной фотографией.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 16 2017 в 10:55 PST

«Натуся))) какой кайф, такая ты прикольненькая пацаночка на фотке)) Сейчас ты прекрасная девушка, женщина и мама..)) но, тот дух и энергия с фото, присутствует в тебе и сейчас! И это офигенно», — сделал Наташе комплимент ее друг Павел Деревянко.

«Именно такой я помню вас, Наташа, в Ералаше», «Еще одна сказка про гадкого утенка, без обид», «Самое главное, что в выборе не ошибся», — комментируют подписчики. Они отметили, что на певицу очень похожа дочь Тимати:

Видео опубликовано simona280 (@simona280)Янв 13 2017 в 7:56 PST

Фото: instagram.com